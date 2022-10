Weitere A45-Talbrücke vor Sprengung

An der Autobahn 45 im Siegerland bei Wilnsdorf wird am Sonntag (10.00 Uhr) erneut eine Brücke gesprengt. Das Teilbauwerk der Talbrücke Landeskroner Weiher in Fahrtrichtung Dortmund ist mehrere hundert Meter lang und liegt in der Nähe der hessischen Landesgrenze. Zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Haiger-Burbach wird die Strecke ab 8.00 Uhr bis zum Nachmittag voll gesperrt. Die Sprengung erfolgt laut Autobahn GmbH mit fast 100 Kilogramm Sprengstoff. Das Bauwerk soll auf ein sogenanntes Fallbett stürzen. Im Radius von 300 Metern wird eine Absperrzone eingerichtet.

Erst im Februar war in der Nähe - zwischen Wilnsdorf und Siegen-Süd - die Talbrücke Rinsdorf an der A45 gesprengt worden. Für gravierende Probleme sorgt die Sperrung der maroden Brücke Rahmede bei Lüdenscheid auf der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse, die ebenfalls gesprengt werden soll.