Weitere Ermittlungen nach tödlichen Schüssen in Bielefeld

Bielefeld (dpa)

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Bielefeld laufen die Ermittlungen derzeit weiter. Am Donnerstag hatte die Polizei per Foto nach einem Tatverdächtigen gesucht und vor dem 28 Jahre alten Mann auf der Flucht gewarnt. Die Ermittler baten um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort und warnten, der Mann könne weiterhin bewaffnet sein. Später zog die Polizei den öffentlichen Fahndungsaufruf zurück. Zu den Hintergründen wollte sich ein Sprecher vorerst nicht äußern.

Von dpa