Weitere Talbrücke an A45 für Neubau gesprengt

Burbach/Wilnsdorf (dpa)

An der vielbefahrenen A45 im Siegerland ist nahe der hessischen Landesgrenze ein weiterer maroder Brückenteil im Zuge eines Neubauprojektes gesprengt worden. Mit fast 100 Kilogramm Sprengstoff wurde die 36 Meter hohe und 377 Meter lange Brücke Landeskroner Weiher am Sonntag zum Einsturz gebracht. Es handelt sich um den Brückenteil, der in Fahrtrichtung Dortmund führte.

Von dpa