Weitere Talbrücken-Sprengung an A45 für Sonntag geplant

Wilnsdorf (dpa/lnw)

Am kommenden Sonntag soll an der Autobahn A45 die nächste Talbrücke gesprengt werden: Das 26 Meter hohe und 161 Meter lange Bauwerk Rälsbach in Wilnsdorf nahe Siegen soll dann senkrecht in die Tiefe stürzen, wie die Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH am Dienstag ankündigte. Erst am 6. Februar war rund 300 Meter entfernt die «große Schwester» - die Talbrücke Rinsdorf - an der A45 nahe der hessischen Landesgrenze gesprengt worden. Am Sonntag werde der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Siegen-Süd und Wilnsdorf von 08.00 bis 17.00 Uhr erneut in beide Richtungen voll gesperrt.

Von dpa