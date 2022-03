Weltkriegsbombe an A4 gefunden: Sperrung im Laufe des Tages

Köln (dpa)

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe an der A4 muss das Autobahndreieck Köln-Heumar im Laufe des Freitags kurzfristig gesperrt werden. Die Ein-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei am Freitagvormittag bei Bauarbeiten gefunden worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Köln. Um welche Uhrzeit der Blindgänger am Freitag entschärft werde, steht laut einem Stadtsprecher noch nicht fest.

Von dpa