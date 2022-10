Weltkriegsbombe muss kontrolliert gesprengt werden

Oberhausen/Duisburg (dpa/lnw)

Knapp 23.000 Menschen müssen sich am Donnerstag in Duisburg und Oberhausen auf Einschränkungen während der Sprengung einer Weltkriegsbombe einstellen. Weil der 20-Zentner-Fund an der Emscher im Stadtteil Holten auf dem Oberhausener Stadtgebiet nicht entschärft werden kann, müssen in Oberhausen 2700 und Duisburg 1600 Menschen ab 9.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Ab Mittag sind in beiden Städten zusammen zudem rund 19.000 Bewohner aufgerufen, Zuhause zu bleiben, weil ihre Häuser und Wohnungen im Gefahrenbereich von 1000 bis 2000 Metern liegen. Die kontrollierte Sprengung ist für den Nachmittag geplant.

