Weniger Abiturienten müssen dieses Jahr in die Nachprüfung

Düsseldorf (dpa/lnw)

In diesem Jahr gehen deutlich weniger Abiturienten in Nordrhein-Westfalen in die Nachprüfungen als im Corona-Jahr 2021. Rund 3000 Schülerinnen und Schüler nähmen an den zentralen Nachschreibeprüfungen zwischen dem 11. und dem 23. Mai teil, hieß es am Mittwoch aus dem Schulministerium. Im vergangenen Jahr legten rund 4600 Abiturienten Nachprüfungen ab, im Jahr 2020 waren es etwa 3600 Schüler.

