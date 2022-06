Weniger Firmenpleiten in NRW

Neuss (dpa/lnw)

Die Insolvenzgefahr für Unternehmen in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verringert. Insgesamt registrierte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in NRW 50 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen, wie die Experten am Dienstag mitteilen. Damit lag das Insolvenzgeschehen nur noch geringfügig über dem Bundesdurchschnitt von 48 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen.

Von dpa