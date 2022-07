Weniger heizen: Krise erreicht Ministerien und Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die drohende Gaskrise hat auch Auswirkungen auf Ministerien und den Landtag in NRW: Die Landesregierung prüft diverse Möglichkeiten, um Energie zu sparen - darunter das Heizen in bestimmten Zonen von Gebäuden. Im Landtag wird es in den Sitzungssälen nicht mehr so kühl.

Von dpa