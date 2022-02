Weniger PCR-Tests nach Rekordhöhe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der PCR-Tests zur Corona-Diagnose ist in Nordrhein-Westfalen nach einer Rekordhöhe wieder zurückgangen. In der vierten Kalenderwoche 2022 seien von den Laboren landesweit 721 600 PCR-Tests durchgeführt worden, berichtete die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das sind 87.775 Tests oder knapp elf Prozent weniger als in der dritten Kalenderwoche, als der bisherige Spitzenwert von 809.375 dieser hochwertigen, genauen Tests erreicht wurde. Eine Analyse der Zahlen liege noch nicht vor. Möglicherweise bestehe ein Zusammenhang mit der geänderten Teststrategie in den Grundschulen.

Von dpa