Weniger Sorgerechtsentziehungen in NRW

In Nordrhein-Westfalen haben Gerichte im vergangenen Jahr in 2012 Fällen Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder vollständig entzogen. Das ist ein Rückgang um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2019: 2214), wie das Landesamt für Statistik (IT.NRW) am Mittwoch mitteilte. In 2626 Fällen ordneten die Gerichte zudem den teilweisen Entzug der elterlichen Sorge an. Das bedeutet, dass zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder die Verwaltung des Vermögens entzogen wurden.

In vielen Fällen wurde das Sorgerecht ganz oder teilweise auf das Jugendamt übertragen. Das elterliche Sorgerecht kann eingeschränkt oder entzogen werden, wenn eine Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen besteht.