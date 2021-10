Werkzeugediebstähle in NRW: Verdächtige in Bayern erwischt

Nach mehreren Werkzeugdiebstählen in Nordrhein-Westfalen hat die bayerische Polizei auf der A3 in der Nähe von Regensburg zwei Verdächtige erwischt

Die Männer (27 und 28) hätten bei der Kontrolle am Freitag etwa 130 Werkzeuge und Baumaschinen im Auto gehabt, die teilweise als gestohlen gemeldet waren, wie die bayerische Polizei am Samstag berichtete. Vergeblich behaupteten die Männer, sie hätten die Maschinen auf einem Flohmarkt erworben. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie aus verschiedenen Diebstählen in Nordrhein-Westfalen stammen. Der Wert des Diebesguts belaufe sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag. Die beiden Männer erwarte nun eine Anzeige wegen Hehlerei, so die Polizei