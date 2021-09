Wertvolles Schmuckstück im Schloss Bensberg verschwunden

In Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach, wo ein Luxushotel Zimmer anbietet, ist eine wertvolle Kette mit Anhänger verschwunden. Der Verkaufswert des kostbaren Stücks, das sich in einem Schaukasten mit Schließeinrichtung in einer Hotellobby befunden habe, belaufe sich auf einen vier- bis fünfstelligen Betrag, teilte die Polizei am Montag mit. Am Sonntag sei einer Hotelmitarbeiterin aufgefallen, dass es nicht mehr an seinem Platz sei. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. An dem Schaukasten sei eine Spurensicherung veranlasst worden.