Wetter in Nordrhein-Westfalen heiter und frisch

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen trockenes und zumeist heiteres Wetter.

Ein Hochdruckgebiet über Schottland sorgt auch in NRW für einen gering bewölkten Himmel, erklärte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen am Montag und Dienstag zwischen fünf und sieben Grad sowie im Bergland bei etwa drei Grad. Am Donnerstag steigt das Thermometer am Niederrhein auf neun bis zehn Grad; im Nordosten liegen die Werte bei gut fünf Grad. Dazu weht ein teils schwacher bis mäßiger Wind aus Richtung Norden.