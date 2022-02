Wetter in NRW wechselhaft und etwas kühler: Samstag sonnig

Essen (dpa/lnw)

Nach den milden Temperaturen der letzten Tage wird es zum Wochenende hin in Nordrhein-Westfalen etwas kühler und unbeständig. Am Donnerstagmorgen ist der Himmel im Süden kaum, im Norden hingegen stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilt. Es bleibe tagsüber stark bewölkt, von Norden nach Süden breitet sich leichter Regen aus. Die Temperaturen liegen bei sechs bis neun Grad.

Von dpa