Wieder an der Spitze: Wolfsburgerinnen mit 4:1 in Leverkusen

Leverkusen (dpa)

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga die zuvor kurzzeitig an den FC Bayern München abgegebene Tabellenführung zurückerobert. Dank einer starken Nationalspielerin Alexandra Popp besiegte der deutsche Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen am Sonntag 4:1 (2:0). Damit sorgten die Niedersächsinnen auch für Wiedergutmachung nach ihrer ersten Niederlage in der Bundesliga seit fast anderthalb Jahren in der Vorwoche.

Von dpa