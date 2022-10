Wieder Aussetzer von Regensburgs Torwart Stojanovic

Regensburg (dpa)

Die Schuld für das erste Gegentor im DFB-Pokal-Duell gegen Fortuna Düsseldorf übernahm SSV Jahn Regensburgs Torwart Dejan Stojanovic ohne Umschweife. «Ich bin voll enttäuscht. Es nimmt sicher jeden mit, wenn man so einen Fehler macht. Ich hatte es mir anders vorgenommen, ich habe von Anfang an versucht, da zu sein und der Mannschaft zu helfen», sagte der Österreicher nach dem 0:3 (0:3) am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen die überlegenen Gäste. Der Treffer gehe «auf meine Kappe.»

Von dpa