Wieder etwas mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern in NRW

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern von Nordrhein-Westfalen steigt nach einer Übersicht der Landesregierung aktuell leicht auf einem sehr niedrigen Niveau in der Pandemie an. Mit Datenstand von Montag werden 154 Menschen mit einer Corona-Infektion auf den Intensivstationen behandelt. Das sind elf mehr als am Vortag. Ende Dezember und Anfang Mai mussten jeweils mehr als 1100 Corona-Infizierte intensivmedizinisch im Bundesland behandelt werden. Beatmet werden müssen von den 154 Intensivpatienten 106. Das sind sieben mehr als am Vortag. Anfang Mai waren es über 860. Alle Stationen zusammengenommen werden 567 Patienten (Vortag: 540) wegen Corona in den NRW-Krankenhäusern behandelt. Landesweit sind 694 (Vortag: 650) Intensivbetten mit Beatmungstechnik frei.