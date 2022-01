Wieder Maskenpflicht in Warteschlangen im Freien

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Warteschlangen im Freien wird die Maskenpflicht wieder eingeführt. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gab am Dienstag in Düsseldorf bei der Vorstellung der neuen Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen bekannt, dass im Außenbereich wegen der ansteckenderen Omikron-Variante unter bestimmten Umständen wieder eine Maskenpflicht vorgesehen sei.

Von dpa