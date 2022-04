Wieder «Offene Sonntage» im Landtag nach Corona-Pause

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einer coronabedingten Pause öffnet der Düsseldorfer Landtag an den kommenden Sonntagen wieder für Besucher. Jeweils von 11.00 bis 16.00 Uhr kann man an Führungen teilnehmen und Einblicke in den Plenarsaal sowie Fraktions- und Ausschusssäle bekommen. Der Besuch ist kostenlos und man muss sich vorher nicht anmelden, so die Landtagsverwaltung. Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske werde während des Besuchs «dringend empfohlen».

Von dpa