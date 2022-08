Wieder Regen in NRW erwartet: Aber nur gebietsweise

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist zum Wochenstart wieder mit etwas Regen zu rechnen. Wie der Deutsche-Wetterdienst (DWD) mitteilte, können am Montag lokal eng begrenzt um die 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde fallen. Auch einzelne stürmische Böen seien möglich. Das Land befindet sich demnach unter einem Tiefdruckeinfluss, das feuchtere Luft aus dem Südwesten bringt. Besonders am Nachmittag und Abend soll es - vermutlich in Gebieten westlich des Rheins - vereinzelt zu Gewittern kommen, die zusammen mit dem Schauer in der Nacht zu Dienstag aber schon wieder abklingen.

Von dpa