Wieder Verkehr auf S-Bahn-Strecke und A1 bei Weilerswist

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor fünf Monaten zerstörte die Flut in NRW teils Autobahnen und Gleise. Am Sonntag fuhren wieder S-Bahnen der Linie S9 zwischen Essen und Wuppertal. Allerdings gab es gleich am ersten Tag Probleme. Die A61 soll in der nächsten Woche wieder komplett geöffnet werden.

