Wildschweine kreuzen Autobahn: Drei Menschen leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit Wildschweinen auf der Autobahn bei Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) sind am Mittwochabend drei Auto-Insassen leicht verletzt worden. Der 49 Jahre alte Fahrer sei mit seiner Freundin (42), der fünfzehnjährigen Tochter und dem sechs Monate alten Sohn auf der Autobahn 560 in Richtung Uckerath unterwegs gewesen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Kurz vor dem Ausbauende der Autobahn hätten vier Wildschweine die Fahrbahn überquert und es sei zur Kollision gekommen. Während der Fahrer unverletzt blieb, kamen die drei weiteren Insassen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Wildschweine überlebten den Unfall nicht, hieß es.