Wirt Drautzburg erhält Bundesverdienstkreuz

Berlin (dpa)

Der Bonner und Berliner Gastwirt und Gründer der Kneipe «Ständige Vertretung», Friedel Drautzburg, wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) überreicht ihm die Ehrung am Montag im Roten Rathaus. Drautzburg (83) habe sich um «das Zusammenwachsen dessen, was zusammengehört, verdient gemacht», teilte Giffey am Freitag mit. Die «Ständige Vertretung» sei ab 1997 in der neuen Hauptstadt Berlin ein wichtiges Zeichen des gesamtdeutschen Zusammenwachsens gewesen. «Es blieb ein wichtiger politischer Ort» für viele Rheinländer, Berliner und Menschen aus ganz Deutschland.

Von dpa