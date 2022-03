WirWerdenLaut: Schüler fordern besseren Infektionsschutz

Köln (dpa/lnw)

Schülerinnen und Schüler haben in Köln einen besseren Infektionsschutz in der Pandemie gefordert. Täglich steckten sich Tausende Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus an, dennoch würden Schüler nicht ausreichend geschützt, kritisierte Laura Körner von der Landesschülervertretung.

Von dpa