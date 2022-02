Wissing: Sprengung der Rahmede-Brücke an A45 noch 2022

Berlin/Lüdenscheid (dpa)

Die marode Autobahnbrücke Rahmede bei Lüdenscheid auf der wichtigen Nord-Süd-Achse A45 soll in diesem Jahr «so schnell wie möglich» gesprengt werden. Das kündigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag an. Er werde alles dafür tun, dass der Neubau der Talbrücke «maximal beschleunigt» erfolge, könne dafür aber kein konkretes Zeitziel nennen. Es sei ihm ein «Herzensanliegen», dass es bei dem wichtigen Infrastrukturprojekt «so schnell wie menschenmöglich» zugehe. Wissing sagte den betroffenen Anwohnern, Unternehmen, Wirtschafts- und Umweltverbänden zu, dass ihre Belange berücksichtigt würden.

Von dpa