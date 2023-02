Woche in NRW startet heiter und regenfrei

Essen (dpa/lnw)

Die Woche in Nordrhein-Westfalen startet heiter und niederschlagsfrei. Am Montagvormittag soll sich die Sonne zeigen, im Tagesverlauf ziehen dann einzelne Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperatur liegt bei 6 Grad am Niederrhein und 4 Grad in Ostwestfalen, im Bergland soll es um die 2 Grad kalt werden und in Gipfellagen bis zu -3 Grad. Die Nacht auf Dienstag wird leicht bewölkt und regenfrei. Die Tiefstwerte sinken auf -1 bis -5 Grad ab, im Bergland kann es bei bis zu -7 Grad auch zu Frost kommen.

Von dpa