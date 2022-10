Wochenend-Einschränkungen am A42-Kreuz Herne

Herne (dpa/lnw)

An vier Wochenenden im Oktober und November müssen sich Autofahrer am A42-Kreuz Herne auf Einschränkungen einstellen. Die Fahrbahndecke werde erneuert, es werde nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen, kündigte die Autobahn Westfalen an. Die Arbeiten beginnen an diesem Freitagabend um 20.00 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund und dauern bis Montagfrüh um 05.30 Uhr. Dasselbe gelte zwei Wochen später vom 21. bis 24. Oktober. An diesem Termin werde zudem noch die Abfahrt der Anschlussstelle Herne-Baukau in Richtung Dortmund gesperrt.

Von dpa