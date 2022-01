Wochenstart mit Wolken und Minusgraden in NRW: Meist trocken

Essen (dpa/lnw)

Zu Beginn der Woche erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen überwiegend trockenes Wetter. Lediglich im Osten des Landes könne es am Montagvormittag etwas Regen oder Schneeregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Im Tagesverlauf lockere der Himmel dann verbreitet auf. Nach Minusgraden am Vormittag würden später Höchstwerte zwischen drei und sechs Grad erreicht.

Von dpa