Woelki: Benedikt nach üblichen Maßstäben nicht zu beurteilen

Köln (dpa)

Im Kölner Dom ist am Samstag eine Totenmesse für den vor einer Woche verstorbenen Papst Benedikt XVI. gefeiert worden. Kardinal Rainer Maria Woelki sagte, Benedikt - mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger - habe sich in seinem Wirken ganz von dem Glauben leiten lassen, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes gewesen sei. «Die Erinnerung und das Lebendighalten dieser Mitte war für ihn die einzig wahre Reform, die unsere Kirche heute nötig hat», sagte Woelki. «Alle anderen Reformen müssen sich von dieser entscheidenden Reform her ergeben.» Woelki ist selbst ein Gegner des derzeitigen Reformkurses in der katholischen Kirche in Deutschland.

Von dpa