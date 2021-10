Wolfs-Hotline für Tierhalter: Angriff auf Pony beunruhigt

Die Landwirtschaftskammer hat eine Hotline eingerichtet, die Fragen von Tierhaltern zum Schutz vor Wolfsangriffen beantworten soll. Mit dem Service werde die Kontaktaufnahme zu Experten vereinfacht, erklärte die Kammer. «Die Nachfrage der Landwirte ist in letzter Zeit schon hoch gewesen», sagte Sprecherin Saskia Wietmann.

Ein Wolf sitzt in einem Gehege.

Bei dem Angebot informieren drei Berater über den Schutz von Nutztieren in Wolfsgebieten und Pufferzonen durch spezielle Zäune und Herdenschutzhunde. Angesiedelt ist es beim Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse in Bad Sassendorf.

Seit September veröffentlichte das Landesumweltamt bislang etwa 20 Meldungen zu möglichen Angriffen, vor allem über tote oder verletzte Schafe mit Wolfsverdacht. In einigen Fällen stehen die Raubtiere als Verursacher fest, andere werden noch untersucht oder wurden als Falschmeldungen eingestuft. Bei einem am 11. Oktober getöteten Pony wird ein Wolfsangriff vermutet: Das Pony starb im Wolfsgebiet Schermbeck durch einen für Wölfe typischen Biss in die Kehle. Daraufhin erklärte Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU), Förderrichtlinie und Unterstützung würden auf Pferdehalter ausgeweitet.

Der Rheinische Landwirtschaftsverband (RLV) äußerte sich skeptisch, dass die für viele Risse im Raum Schermbeck verantwortliche Wölfin, die Gloria genannt wird, dadurch gestoppt werden könne. In Frankreich gebe es schon lange eine jährliche Entnahmequote, um den Bestand des Raubtieres zu begrenzen. «Das wäre auch den leidgeprüften Tierhaltern hierzulande zu wünschen, so dass sie endlich wieder ohne Angst und Einschränkungen ihre Tiere auf der Weide halten können», erklärte der rheinische Bauernverband.

In NRW hat bislang vier Wolfsgebiete. In dreien leben Wolfsrudel: im Raum Schermbeck, im Hohen Venn und im Oberbergischen Land.