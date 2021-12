Wolken, Nebel und Sprühregen in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw)

Die Woche in Nordrhein-Westfalen startet mit Wolken, Nebel und vereinzelt Sprühregen. Am Montag steigen die Temperaturen auf bis zu 11 Grad und in Hochlagen auf bis zu 9 Grad, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Es sei bedeckt und vor allem im Bergland neblig-trüb.

Von dpa