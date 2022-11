Wolken und zeitweise Regen in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zum Ende dieser Woche ein unbeständiges, aber überwiegend mildes Wetter. Am Freitagvormittag ist es zunächst bewölkt, im weiteren Verlauf des Tages lockert es auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Dazu regnet es bis zum Nachmittag immer wieder. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 9 und 12 Grad und in höheren Lagen zwischen 5 und 8 Grad, so der DWD weiter. Hinzu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind.

Von dpa