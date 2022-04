Wüst: Auch bei Lebensmitteln mehr Unabhängigkeit nach Krieg

Düsseldorf (dpa/lnw)

Deutschland muss sich aus Sicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) auch in der Nahrungsmittelversorgung stärker um Unabhängigkeit kümmern. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass Lieferketten praktisch über Nacht zusammenbrechen könnten, sagte Wüst am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Zwar sei die Lebensmittelversorgung derzeit nicht gefährdet und leere Regale im Supermärkten seien nur Folge von Hamsterkäufen.

Von dpa