Wüst: Ausfall von Experten in Infrastruktur vorbereiten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Ministerpräsidentenkonferenz wird sich am Dienstag nach Angaben ihres Vorsitzenden auch damit beschäftigen, dass in der Corona-Pandemie unter Umständen gleichzeitig zahlreiche in der kritischen Infrastruktur tätige Menschen ausfallen werden. «Dann fehlen viele Experten in der Daseinsvorsorge, in der kritischen Infrastruktur», sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag dem Radiosender WDR2. Selbst bei leichten Krankheitsverläufen müssten die Menschen zu Hause bleiben. Darauf werde man sich vorbereiten müssen, das werde Thema der Runde sein.

Von dpa