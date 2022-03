Wüst: Erinnern und neue Wirtschaftsbeziehungen knüpfen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) tritt am Sonntag eine viertägige Reise nach Israel an. Im Mittelpunkt sollen die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen stehen sowie die in NRW seit vielen Jahren gepflegte Erinnerungskultur im Kampf gegen Antisemitismus. Das kündigte die Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitag an.

Von dpa