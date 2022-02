Wüst gratuliert Gerhard Richter zum 90. Geburtstag

Düsseldorf (dpa)

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat dem Maler Gerhard Richter zu seinem 90. Geburtstag an diesem Mittwoch gratuliert. Richter sei einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, schrieb Wüst in einer Erklärung. «Wir sind stolz darauf, dass Gerhard Richter in unserem Land eine zweite Heimat gefunden hat.» Der in Dresden geborene Richter war 1961 aus der DDR geflohen. Danach studierte er an der Düsseldorfer Kunstakademie. Heute lebt er in Köln.

Von dpa