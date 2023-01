Wüst hofft bei Altschuldenproblem weiter auf den Bund

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) setzt bei der Lösung des Altschuldenproblems der Kommunen weiter auf den Bund. «Bei der Bundesregierung ist die Zusage schlicht einzulösen, das man das mit uns gemeinsam regelt», sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. Darüber seien NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk und Kommunalministerin Ina Scharrenbach mit Bundesfinanzminister Christian Lindner in einem «konstruktiven Austausch, das zu regeln».

Von dpa