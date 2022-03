Wüst in Holocaust-Gedenkstätte: «Jüdisches Leben schützen»

Jerusalem (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Montag einen Kranz in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem niedergelegt. «Jeder Name zählt», schrieb Wüst in das Gästebuch. «Dieser Ort und das Erinnern an jedes einzelne Opfer berühren im Herzen.» Daraus erwachse die Kraft und die Verantwortung, jüdisches Leben zu schützen.

Von dpa