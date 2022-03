Wüst informiert im Landtag über die Lage in der Ukraine

Das nordrhein-westfälische Landesparlament kommt am Mittwoch zu einer Sondersitzung zur Situation in der Ukraine zusammen.

Wie der Landtag am Montag mitteilte, ist der einzige Tagesordnungspunkt eine Unterrichtung des Parlaments durch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Die Landesregierung habe die Sitzung beantragt zum Thema: «Für Freiheit, Frieden und Demokratie – Nordrhein-Westfalen steht an der Seite der Ukraine». Im Anschluss an die Rede des Regierungschefs ist eine Aussprache geplant.