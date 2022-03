Wüst: Klimaschutz und starke Industrie sind vereinbar

Duisburg (dpa/lnw)

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat bei einem Besuch im Ruhrgebiet die besondere Verantwortung des Industrielandes Nordrhein-Westfalen in Sachen Klimaschutz betont. «Wir haben alle Chancen, nachhaltigen Klimaschutz und eine starke Industrie miteinander zu versöhnen», sagte er anlässlich des ersten Spatenstichs für ein klimaneutral betriebenes Containerterminal in Duisburg am Donnerstag.

Von dpa