Wüst lädt Kommunen zu Flüchtlingsgipfel am Mittwoch ein

Düsseldorf (dpa/lnw)

Angesichts des erwarteten Flüchtlingsstroms aus der Ukraine hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die kommunalen Spitzenverbände für Mittwoch zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. «Nordrhein-Westfalen ist selbstverständlich bereit zur Aufnahme von Menschen, die auf der Flucht sind», sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. «Wer vor (Russlands Präsident Wladimir) Putin flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen.»

Von dpa