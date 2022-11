Wüst liest Töchterchen «Pippa» gerne aus Gorilla-Buch vor

Düsseldorf (dpa/lnw)

Reden hält Ministerpräsident Wüst viele - so vorzulesen, dass auch Kinder gespannt zuhören, ist hingegen eine andere Liga. In Düsseldorf setzt er in einer Grundschule auf «Ronja Räubertochter» - zuhause bei Töchterchen Pippa auf Gute-Nacht-Geschichten vom Gorilla.

Von dpa