Wüst: Müssen Vorsorge für unsichere Zeiten treffen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat das geplante schuldenfinanzierte Milliarden-Sondervermögen mit finanziellen Unwägbarkeiten angesichts des fortdauernden Ukraine-Kriegs begründet. Der russische Angriffskrieg habe auch in NRW steigende Energiepreise, eine Rekordinflation und Sorgen um Arbeitsplätze zur Folge, sagte Wüst am Dienstag in der Haushaltsdebatte des Landtags. Niemand könne sagen, wie lange der Krieg noch dauere und wie viele Menschen noch flüchten würden.

Von dpa