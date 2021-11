Wüst: NRW stimmt Infektionsschutzgesetz im Bundesrat zu

Düsseldorf (dpa)

Die schwarz-gelbe nordrhein-westfälische Landesregierung will im Bundesrat am Freitag dem Änderungsentwurf der Berliner Ampel-Parteien zum Infektionsschutzgesetz doch zustimmen. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag in der «Aktuellen Stunde» des WDR an. Die Landeskoalition sei übereingekommen, dem Gesetz zuzustimmen.

Von dpa