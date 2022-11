Wüst sagt Kommunen weitere Finanzhilfe und Landesplätze zu

Die Kommunen melden großen Finanzbedarf an. Corona ist nicht vorbei, die Energiekrise verteuert die Kosten für den Nahverkehr und die Flüchtlingsunterkünfte sind weitgehend ausgelastet. Das Land kündigt weitere Hilfen an. Aus Sicht der Kommunen muss noch mehr kommen.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den Kommunen in Nordrhein-Westfalen weitere Finanzhilfen und eine größere Entlastung bei der Unterbringung von Geflüchteten zugesagt. Das Land werde mehr als eine Milliarde Euro zusätzlich an die Kommunen zahlen, gut zwei Drittel davon noch in diesem Jahr, sagte Wüst am Dienstag nach einem Treffen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in Düsseldorf. Die Kommunen mahnten dabei aber weiteren Gesprächsbedarf an - auch über weitere Finanzhilfen, insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr, der unter sehr hohen Energiekosten leide und in dem Leistungseinschränkungen drohten. Außerdem benötige der Nahverkehr für den gewünschten Ausbau der Angebote Geld.

«Aber es ist auch völlig klar, dass wir zu weiteren Themen auch in dieser schwierigen Zeit in einem permanenten Austausch bleiben werden», sagte Wüst. Im Detail werde das Land über 500 Millionen Euro der zusätzlichen Gelder des Bundes für die Flüchtlingsfinanzierung an die Kommunen weiterleiten. Dabei handele es sich um die Hälfte des auf NRW entfallenden Anteils an den zusätzlichen Bundesgeldern für die Jahre 2022 und 2023. Das Land NRW werde weitere Plätze in den Landeseinrichtungen für Geflüchtete schaffen, deren Kapazität in einem ersten Schritt bis Januar auf 30.000 Plätze erhöht werde.

Ob 70.000 oder 80.000 Plätze in Landeseinrichtungen wie in der Spitze 2015/2016 oder sogar noch mehr benötigt werden, würden die nächsten Monate zeigen, sagte Wüst. Viele der Geflüchteten seien Frauen und Kinder. Eine Unterbringung in Sporthallen solle möglichst vermieden werden. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) betonte, das Land suche händeringend nach Liegenschaften, um die Unterbringungsplätze für Geflüchtete in seinen Einrichtungen auszubauen und eine «Pufferfunktion» einzunehmen. «Unser Anspruch ist, wir wollen niemanden ohne Obdach in Nordrhein-Westfalen sehen», sagte sie.

Der Vorsitzende des Städtetages, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU), erklärte, es gehe nicht nur um die steigende Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, sondern auch um steigende Zahlen von Geflüchteten aus anderen Ländern über die sogenannte Balkanroute. In den Kommunen seien Unterbringungsmöglichkeiten und auch günstiger Wohnraum knapp. «Alle Plätze, die am Ende nicht vom Land geschaffen wurden, werden die Kommunen schaffen. Und wir werden das hinkriegen. Wir werden Obdachlosigkeit verhindern. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe», unterstrich er. Kommunen mit großen Liegenschaften für potenzielle Unterkünfte könnten sich mit dem Land verständigen - auch darüber, wie sich das auf die Zuweisungsqoute auswirke.

Nach Angaben von Wüst werden den Kommunen 500 Millionen Euro an Corona-Hilfen ausgezahlt. Damit sollen Kosten gedeckt werden, die bisher unberücksichtigt seien, erläuterte der Regierungschef. Außerdem verwies Wüst darauf, dass das Land ein eigenes Hilfspaket von 3,5 Milliarden Euro in der Energiekrise plane. Kufen sprach mit Blick auf Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation von «Multikrisen», denen die Kommunen ausgesetzt seien. Das Treffen der Kommunalverbände mit Wüst sei ein Auftakt für weitere Gespräche.