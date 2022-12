Wüst schickt Weihnachtsgrüße an Einsatzkräfte im Ausland

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kurz vor den Feiertagen hat Ministerpräsident Hendrik Wüst einen Weihnachtsgruß an die Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen geschickt, welche sich gegenwärtig für die Bundeswehr sowie die Polizei im Ausland befinden. Hiermit wolle der CDU-Politiker ihre besondere Einsatzbereitschaft für Demokratie und Frieden in der Welt würdigen, teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Derzeit seien 545 Soldatinnen und Soldaten und auch 28 Polizistinnen und Polizisten im Auslandseinsatz.

Von dpa