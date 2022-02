Wüst stellt Ende der 2G-Regel im Einzelhandel in Aussicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zugangsbeschränkung nur für Geimpfte und Genesene (2G) im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen soll nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar aufgehoben werden. Das stellte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch am Rande eines Termins in Köln in Aussicht. «Wir werden gemeinsam in der Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einen schrittweisen Plan für mehr Perspektiven beraten, der die Öffnungen verantwortungsvoll mit einem Basisschutz absichert», sagte Wüst, der aktuell MPK-Vorsitzender ist, der Deutschen Presse-Agentur. «Das heißt: Maske tragen und Abstand halten, da, wo es nötig ist.» Das gelte auch für den Einzelhandel.

Von dpa