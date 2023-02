Wüst: Tempo bei Rahmede-Talbrücke muss erhöht werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat für einen schnellstmöglichen Neubau der Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 einen Pakt zwischen Bund und Land NRW gefordert. Das Tempo bei wichtigen Großprojekten wie dem Neubau der seit Ende 2021 gesperrten Brücke an der wichtigen Verkehrsachse bei Lüdenscheid müsse erhöht werden, sagte der CDU-Politiker am Montag in einer Sitzung des Verkehrsausschusses im Düsseldorfer Landtag. Es brauche einen Pakt von Bund und Ländern für mehr Planungsbeschleunigung. Jeder Tag, an dem die Brücke schneller gebaute werden könne, bedeute eine große Entlastung für die Menschen in der Stadt und der umliegenden Region.

