Wüst und Dobrindt demonstrieren Schulterschluss

Berlin (dpa)

Die CSU-Spitze und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) haben nach den Querelen zwischen CSU und CDU im Bundestagswahlkampf einen Schulterschluss demonstriert. Die Landtagswahl am 15. Mai sei ein bedeutendes Datum, denn «Nordrhein-Westfalen ist immer ein Stück kleine Bundestagswahl», sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch in Berlin beim Empfang von Wüst zur Klausur der Bundestagsabgeordneten der CSU. Er versicherte: «Die CSU wird das, was in ihren Möglichkeiten ist, beitragen, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen erfolgreich ist.»

Von dpa